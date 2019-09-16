Чебан: Мы продолжим добрые отношения с нашими соседями и партнёрами на благо Кишинёва (ФОТО)

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Кандидат на пост генпримара Кишинёва от ПСРМ Ион Чебан пообещал, что добрые отношения с нашими соседями и партнёрами по развитию будут и дальше развиваться на благо столицы.

Ион Чебан сообщил, что ремонт гранитной лестницы у входа в парк «Валя Морилор» был завершён. Он стал возможен благодаря гранту, предоставленному Румынией. Тем не менее Муниципальный совет Кишинёва выделил дополнительно финансовые средства для проведения ряда строительных работ.

Ион Чебан отметил, что у фракции Партии социалистов в МСК есть ещё идеи, которые возможно будут включены. Например, доступ для людей с ограниченными возможностями. ПСРМ намерена искать источники для решения и этой проблемы. Стоит отметить, что ремонт лестницы является проектом фракции Партии социалистов в МСК.

– Нет ни одного хорошего проекта для Кишинёва, за который бы не проголосовали. Мы не принимали только те проекты, которые не направлены на жителей столицы и развитие города. Обещаю, что мы продолжим поддерживать хорошие отношения с нашими соседями и партнёрами по развитию для благополучия Кишинёва, – написал кандидат на пост генпримара Кишинёва на своей странице в соцсети.