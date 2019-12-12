Чебан: Мы открыты для привлечения новых инвестиционных проектов (ФОТО)

Чебан: Мы открыты для привлечения новых инвестиционных проектов (ФОТО)

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие во встрече мэров в рамках международного союза городов, развивающих сельскохозяйственную отрасль. Мероприятие прошло в городе Конья, Турция. 

Участники встречи обсудили успешные проекты, внедренные в последнее время в городах, которые они представляют. Ион Чебан выступил в качестве гостя мероприятия и рассказал о возможностях муниципия Кишинев в этой области, подчеркнув, что Республика Молдова обладает огромным сельскохозяйственным потенциалом.

– Любой обмен опытом, а также любое сотрудничество могут принести пользу, а мы открыты для привлечения новых инвестиционных проектов, в особенности в пригородах Кишинева. Мы должны быть настойчивыми и искать партнеров по развитию, – отметил градоначальник на своей странице в соцсети. 

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