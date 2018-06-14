Чебан: Мы готовы работать до самой ночи, но по основной повестке заседания

Заседание Муниципального совета Кишинева завершилось, не успев начавшись. После того, как муниципальные советники проголосовали за основную повестку дня, председатель заседания Андриан Кулай решил самовольно внести в нее дополнительные вопросы.

Это вызвало возмущение председателя фракции ПСРМ Иона Чебана, который обвинил Кулая в нарушении регламента и заявил, что социалисты не станут в этом участвовать.

– Мы не пойдем на нарушение процедуры. Ни один проект из тех, которые вы назвали, мы не будем рассматривать сегодня. Если хотите рассмотреть основную повестку дня, включая проект, который предложен и связан с улицей Белинского, 4, мы готовы работать в таком режиме, если понадобится, и до самой ночи. Такова наша позиция. В остальном, если вы не хотите работать, так и скажите людям, – сказал он.

В итоге продолжить заседание было решено завтра, начиная с 10.00. Напомним, что фракция ПСРМ внесла в повестку ряд важных социальных инициатив, а также проекты, призванные остановить незаконное строительство в Кишиневе.