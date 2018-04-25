Чебан: Мы должны сделать общественный транспорт более комфортным для горожан (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев провел сегодня встречу с работниками Троллейбусного парка №2 – одного из трёх троллейбусных предприятий столицы.

Как отметил на своей странице в соцсети социалист, предприятие и его работники сталкиваются со многими вопросами – размеры зарплат, инфраструктура, введение электронных билетов. Работники парка также интересовались, не затронут ли нововведения персонал.

– Мы хотим выйти на новые показатели в работе общественного транспорта в столице. Не может быть и речи о чьём-либо увольнении. Нам необходимо увеличивать потенциал общественного транспорта в Кишинёве, сделать его более комфортным для горожан. Будем продолжать над этим работать, – подчеркнул Чебан.

Напомним, досрочные выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.