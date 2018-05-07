Чебан: Мы должны поддерживать тех, кто создает рабочие места в Молдове и продвигает нашу страну за рубежом (ФОТО)

Чебан: Мы должны поддерживать тех, кто создает рабочие места в Молдове и продвигает нашу страну за рубежом (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева провел встречу на фабрике “Steaua-Service”, где работают около 300 человек. 

Чебан представил им свою предвыборную платформу и обсудил проблемы в столице, а также предлагаемые им решения. Он также выслушал и записал мнения горожан по некоторым из них.

– Благодаря своей высококачественной продукции, это предприятие пользуется успехом за границей, что еще раз доказывает, что мы должны поддерживать тех, кто создает рабочие места в Молдове и, в то же время, продвигает нашу страну на международном уровне, – отметил социалист. 

В заключение встречи он пожелал сотрудникам успехов и новых свершений.

Напомним, выборы генерального примара Кишинев пройдут 20 мая. Представленный сегодня опрос общественного мнения показал, что кандидат ПСРМ лидирует в борьбе за должность генпримара.

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