Чебан: Мы должны поддерживать тех, кто создает рабочие места в Молдове и продвигает нашу страну за рубежом (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева провел встречу на фабрике “Steaua-Service”, где работают около 300 человек.

Чебан представил им свою предвыборную платформу и обсудил проблемы в столице, а также предлагаемые им решения. Он также выслушал и записал мнения горожан по некоторым из них.

– Благодаря своей высококачественной продукции, это предприятие пользуется успехом за границей, что еще раз доказывает, что мы должны поддерживать тех, кто создает рабочие места в Молдове и, в то же время, продвигает нашу страну на международном уровне, – отметил социалист.

В заключение встречи он пожелал сотрудникам успехов и новых свершений.

Напомним, выборы генерального примара Кишинев пройдут 20 мая. Представленный сегодня опрос общественного мнения показал, что кандидат ПСРМ лидирует в борьбе за должность генпримара.