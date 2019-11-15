Чебан – мунсоветникам: Мы должны работать для каждого кишиневца. Люди ждут перемен (ВИДЕО)

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“Нам многое предстоит сделать вместе, ведь у нас есть обязательства, взятые перед кишиневцами, и мы должны работать для каждого из них”. С такими словами генеральный примар Кишинева Ион Чебан обратился к муниципальным советникам на созванном сегодня, 15 ноября, учредительном заседании МСК.

Чебан призвал всех присутствующих в последующие 4 года сосредоточиться на решении проблем граждан и сделать всё для того, чтобы и город, и пригороды изменились к лучшему в самое ближайшее время.

– Люди ждут хороших дорог и тротуаров, реабилитации жилого фонда, искоренения коррупции, заботы о молодых семьях и о пожилых людях, того, чтобы муниципий Кишинев стал поистине европейской столицей. Я открыт к любому предложению и любой идее с вашей стороны. У нас нет , – сказал он.