Чебан: Мунсовет утвердил новый Регламент по домашним и бездомным животным

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О принятии нового регламента объявил кандидат на пост генерального примара Кишинева от ПСРМ Ион Чебан, который выступил с этой инициативой два года назад. В проекте решения закреплены условия содержания животных их владельцами, порядок отлова бездомных собак и кошек, их транспортировка, учет, стерилизация и вакцинация.

– Принят Регламент по домашним животным, который мы инициировали. За него проголосовали 35 членов Муниципального совета. Всем спасибо!, – объявил кандидат на пост генпримара столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Регламент о бездомных животных не обновлялся с 2001 года. Все это время власти столицы не обращали внимания на проблему бездомных животных. В 2017 году фракция ПСРМ, которую возглавлял Ион Чебан, разработала новый регламент, предусматривающий процедуру отлова бездомных собак и кошек, а также мониторинг всех стерилизованных и зарегистрированных животных. После нескольких раундов публичных дебатов с экспертами в этой области и зоозащитниками, документ был доработан и представлен на утверждение.

Новый регламент обязывает владельцев животных содержать своих собак и кошек в надлежащих условиях. В будущем по необходимости в эти правила будут вноситься изменения. Также, после утверждения этого документа, появится возможность открыть в столице приют для бездомных животных.

В конце прошлой недели Ион Чебан посетил фестиваль “Adopt me fest”, посвященный бездомным животным. Кандидат на пост примара столицы приветствовал стремление жителей Кишинева проявлять гуманизм и забирать из приюта собак и кошек. С подобной инициативой он выступал на муниципальном уровне, запустив программу “Возьми животное из приюта”.