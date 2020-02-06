Чебан: Муниципальные службы работают над устранением последствий сильного ветра (ФОТО)

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Из-за ветра, обрушившегося минувшей ночью на столицу, упало много деревьев и веток, были оборваны провода.

Как сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан, с вечера муниципальные службы работали над устранением последствий непогоды.

– Работа на многих улицах и во дворах домов во всех столичных секторах ведется до сих пор. Благодарю всех за работу и своевременное реагирование, а также за информирование о каждом отдельном случае, – сказал градоначальник.

Он напомнил гражданам о необходимости быть осторожными, а в случае возникновения из-за погоды сложных ситуаций призвал звонить в Центральную муниципальную диспетчерскую службу по телефонам (022) 22-22-67, (022) 22-26-04.