Чебан: Молдовану нечего искать в примэрии, и ему некуда возвращаться

Председатель фракции Партии социалистов Ион Чебан прокомментировал решение суда, согласно которому бывший глава столичного управления здравоохранения Михай Молдовану был восстановлен в должности и, более того, получил компенсацию.

Так, он напомнил, что говорил о незаконности этого увольнения, осуществленного врио примара Кишинева Сильвией Раду, что и привело к восстановлению в должности этого давно скомпрометировавшего себя чиновника.

Чебан также отметил, что компенсации, которые были присуждены Молдовану, должны лично оплатить из своего кармана те, кто его и уволил.

– Этому человеку нечего делать в примэрии, и ему некуда возвращаться, потому что мы позаботились об упразднении управление, которое он возглавлял. Это было единственно правильное решение в данной ситуации, – сказал социалист.

Напомним, ранее Ион Чебан заявил, что, согласно Трудовому кодексу, нельзя увольнять человека, который находится на больничном, что сделала Раду. При этом он подчеркнул, что Молдовану надо уволить так, чтобы он больше не вернулся.