Чебан: Медучреждения должны быть отремонтированы и хорошо оборудованы, а персонал – иметь достойные условия труда (ФОТО)

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Кандидат ПСРМ на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан провел конструктивную встречу и беседу с коллективом Муниципальной клинической больницы “Святой Архангел Михаил”. Это учреждение имеет для Чебана особое значение: здесь долгое время работали его родители. Отец – реаниматологом, а мама – старшей медсестрой.

Во время встречи, проведенной Чебаном здесь в прошлом году, социалист пообещал сотрудникам больницы, что будут выделены необходимые средства на ремонт и оснащение больницы нужным оборудованием. Сказано – сделано!

– Вместе с коллегами из МСК нам удалось выделить нужные средства этой больнице и многим другим. В результате был сделан текущий ремонт, куплено новое оборудование. Был реконструирован операционный блок. Также капитально отремонтировали и реабилитационный двухэтажный блок, где, к тому же, установили уникальное для Кишинева и всей Молдовы оборудование. В скором времени он будет сдан в эксплуатацию, – рассказал Чебан.

Социалист считает, что все больницы и поликлиники должны быть отремонтированы и хорошо оборудованы, а медицинскому и вспомогательному персоналу должны быть предоставлены достойные условия труда.

– Благодарю этих людей за то, что даже в сложных условиях они заботятся о нашем здоровье. Очень хочу остановить исход врачей за рубеж. Мы должны создать лучшие условия для них дома. Знаю, что это возможно. Мы приложим все усилия для перемен к лучшему, – подытожил он.