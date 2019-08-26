Чебан: Мечтаю вернуть Кишиневу утраченную славу «города фонтанов»! (ФОТО, ВИДЕО)

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В былые времена в молдавской столице фонтаны возводили по несколько год. К середине 80-х у нас насчитывалось около 100 фонтанов. С фонтаном оживает любой парк, любая площадь, любой городской ландшафт становится уютней и нарядней, отметил на своей странице в соцсети вице-спикер, секретарь по идеологии ПСРМ, экс-глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева.

– Я мечтаю вернуть Кишиневу утраченную славу «города фонтанов»! Очень рад , что вчера фракция социалистов в Мунсовете положила этому начало. Возле бывшего кинотеатра «Искра» возродился «поющий» фонтан, оборудованный прожекторами, которые в тёмное время суток окрашивают струи воды всеми цветами радуги, – отметил он.

Чебан также подчеркнул, что отныне у жителей Ботаники появилась новая достопримечательность, а каждые выходные здесь будут проходить разнообразные культурные мероприятия.

– Люди интересуются, как же будет функционировать эта чудо-инсталляция? Сообщаем – фонтан работает ежедневно без подсветки и музыки каждые полчаса в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. А в 20.18 подключается музыка и свет. Кишинев не Барселона, но у нас появился «свой», маленький фонтан Монжуик. Давайте беречь его и радоваться хорошему настроению, что он создаёт! Любой из нас может сделать наш город лучше! – уверен он.