Чебан: Крайне важно, чтобы «Криково» осталось одним из наиболее узнаваемых брендов нашей столицы во всём мире

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева встретился с сотрудниками винного комбината «Криково». Участники встречи обсудили с сотрудниками ситуацию в столице и в стране, в том числе перспективы развития этого предприятие.

– Высказал идею максимального развития сети фирменных магазинов «Криково» в каждом секторе Кишинёва. «Криково» – национальное достояние Молдовы. Крайне важно, чтобы «Криково» осталось одним из наиболее узнаваемых брендов нашей столицы во всём мире, – отметил социалист.

Напомним, досрочные выборы примара Кишинева пройдут 20 мая.