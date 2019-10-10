Чебан – контркандидатам: Выдвигайте собственные идеи и не создавайте политический капитал за мой счет

Чебан – контркандидатам: Выдвигайте собственные идеи и не создавайте политический капитал за мой счет

Ежедневно к кандидату ПСРМ на должность генерального примара муниципия Кишинев Иону Чебану обращаются с просьбой прокомментировать то или иное обвинение в его адрес со стороны контркандидатов. В связи с этим Чебан решил выступить с единой репликой для всех, кто решил атаковать его в этой кампании. 

– Предлагаю вам выдвигать собственные идеи и не создавать политический капитал за мой счет в предвыборной кампании. Я не хочу и не буду опускаться до уровня ваших необоснованных заявлений. Я иду на выборы с широкой программой развития города, а выбирать будут жители. Я доказал, что могу, и я продолжу работать для нашего города, – сказал он. 

 

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