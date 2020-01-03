Чебан: Контракт на вывоз мусора на полигон в Цынцэрень продлен

Чебан: Контракт на вывоз мусора на полигон в Цынцэрень продлен

Решение о продлении на год контракта на вывоз и хранение отходов на муниципальном полигоне в коммуне Цынцэрень было принято местными советниками накануне вечером. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный примар столицы Ион Чебан

Он отметил, что эта тема широко обсуждалась и анализировалась специалистами из примарии в последнее время, и не могла остаться нерешенной, несмотря на зимние праздники.

– У нас есть обязательства, которые были приняты ранее. Мы и дальше будем их соблюдать, для того, чтобы город был чистым, а жители коммуны Цынцэрень нам доверяли – отметил Чебан.

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