Чебан: Контрабанда – преступление, которое не могло происходить без “крыши” и которому нет оправдания (ВИДЕО)

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Контрабанда – это преступление, и никакие аргументы в его оправдание не могут быть разумными. Об этом, выступая с парламентской трибуны, заявил вице-спикер Ион Чебан

– Это “чёрные” деньги. Что это означает в контексте международных преступлений? С одной стороны, это удар по имиджу той страны, где эти вещи происходят. Хочу напомнить, что до определенного периода контрабанды в этом сегменте – через магазины duty-free – не наблюдалось. Мы практически не сталкивались с подобным феноменом. И теперь, когда узнаем, что ежегодно 10 млрд сигарет через этот канал уходят куда-то “на сторону” – это печально. Удар по имиджу влечет за собой кризис доверия. С этой стороны государство теряет шанс на коммуникацию и привлечение инвестиций, денег и т. д., которые нам так нужны, – сказал он.

Социалист выразил уверенность, что данное преступление не могло происходить без чьей-либо поддержки, тем более, в таких масштабах.

– Значит, здесь кто-то есть, в парламенте, помимо Шора и ему подобных, которые недвусмысленно проголосовали за изменение законодательства. Значит, многие здесь, в парламенте и в зале, – соучастники. Такие вещи не происходят без “крыши” в правительстве, МВД, таможне, Минфине и т. д. И мы знаем, либо предполагаем, кто эти люди. Если вы готовы попросить за содеянное прощение, это не означает, что виновных не нужно наказывать. Хочу попросить ответственные органы провести глубокий анализ ситуации, а также надеюсь услышать прокурора: кто виноват и когда за это ответит. А также хочется услышать ответы и на другие вопросы, связанные с контрабандой, коррупцией, трафиком и т. д. Давайте вместе наводить порядок в нашем “доме” и не искать оправданий случаям контрабанды, – сказал он.

Стоит отметить, что сегодня парламент в двух чтениях решил, что магазины duty-free в Приднестровье будут закрыты.