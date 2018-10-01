Чебан: Конституционный суд превращается в партийный филиал (ВИДЕО)

Глава фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинёва Ион Чебан прокомментировал решение Конституционного суда временно отстранить от должности главу государства в ходе публичных дебатов, организованных сегодня.

Так, по мнению главы Чебана, ситуация деликатная и в то же время сложная, потому как решение об отстранении президента от его полномочий с юридической точки зрения является антиконституционным.

– Это попытка действующей власти показать, что она всё решает и в любой ситуации найдет даже неконституционное решение. Единственное, что меня больше всего воодушевляет в этой ситуации так это то, что это не продлится больше 5 месяцев, – отметил он.

В ходе дебатов Чебан напомнил депутату ДТП Сергею Сырбу о краже миллиарда, о людях, которые уезжают за границу, об уровне бедности в стране, коррупции, а также об аннулировании выборов примара муниципия Кишинёв, с чем непосредственно связана действующая власть. Многие из этих вопросов, в том числе из сферы правосудия, по словам главы фракции ПСРМ, до сих пор остаются неразрешёнными.

– Меня больше всего расстраивает тот факт, что КС становится партийным филиалом, как и другие учреждения в РМ. И это на самом деле серьёзно, потому как тогда, когда вы обращаетесь, «покорный суд» принимает те решения, какие ему велено. Создаются прецеденты, которые являются вредоносными для государства, учреждений, – добавил Чебан.

По его словам, на данный момент, нравится это кому-то или нет, президент РМ – единственный человек в государстве, за которого проголосовали более чем 50% граждан и который представляет интересы не только своих избирателей, но и всего народа.