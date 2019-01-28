Чебан: Конкретные решения для конкретных проблем граждан есть только у социалистов

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Партия социалистов – единственное формирование, у которого есть программа развития страны на годы вперед. Об этом в рамках пресс-конференции заявил секретарь ПСРМ по идеологии Ион Чебан

– Нет ни одной другой партии, у которой были бы подсчитаны все макроэкономические показатели, откуда взять деньги, чтобы существенно увеличить зарплаты и пенсии, как проводить внешнюю политику, как сделать так, чтобы было взаимопонимание между всеми национальностями, чтобы не было волнений, что делать в сфере образования, чтобы люди не уезжали, а школы не закрывались, что делать в системе здравоохранения и так далее. Все эти моменты освещены в нашей программе, – сказал он.

Чебан также отметил, что у социалистов уже разработаны сотни законопроектов: они касаются индексации пенсий дважды в год, зарплат и особых статусов различным категориям сотрудников, материнского капитала, консолидации государственности и так далее.

– В то время, как остальным придется разрабатывать эти инициативы со специалистами, которые они предполагают, что у них есть, у нас они уже готовы. Нам нужно лишь поднять руку и проголосовать за них, но для этого нам необходимо большинство в парламенте. Поэтому мы и просим у граждан поддержки, чтобы реализовать инициативы президента и программу ПСРМ, – добавил социалист.

По его словам, аналогичные программы были разработаны и для каждого отдельного округа, а также и для всего муниципия Кишинев. У каждого кандидата ПСРМ есть решения для конкретных проблем конкретных районов республики, подчеркнул Чебан, потому что только социалисты находятся в постоянном контакте с гражданами, а потому не понаслышке знают об их нуждах.

– Нет других партий, которые лучше, чем мы, знают о проблемах граждан и как их решать. Если власть, якобы, знает об этих проблемах, она должна была заняться их решением в годы своего правления. У нас лучшая программа и лучшая команда, – подытожил он.

Ознакомиться с предвыборной платформой ПСРМ можно здесь.