Чебан: Количество социальных столовых в Кишиневе и число их бенефициаров будет увеличено! (ВИДЕО)

0

“Забота о каждом”, – таким принципом руководствуется кандидат ПСРМ на пост генпримара Кишинева Ион Чебан Он намерен существенно увеличить количество социальных столовых в муниципии и число их бенефициаров в самое ближайшее время.

Чебан с сожалением отметил, что государство пока не может обеспечить достойными пособиями и нужными программами социально уязвимых жителей нашей страны. Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева всегда была рядом с этими гражданами и разработала специально для них ряд важных инициатив и проектов. В их числе – социальные столовые, которым социалисты уделяли особое внимание, учитывая особую важность этой услуги.

Останавливаться на уже достигнутом Чебан не собирается. В рамках проведенной сегодня пресс-конференции кандидат поделился планами в этом отношении на ближайшее будущее.

– Сегодня есть 5 экономических агентов, которые предоставляют эту услугу. Мы повысили стоимость обеда до 28 леев, хотя и этого пока еще мало. Выросло и количество бенефициаров – до 1200 человек. Мы ставим перед собой цель существенно увеличить эту цифру в самое ближайшее время и хотим расширить партнерство, чтобы в создании социальных столовых участвовал и муниципалитет, не только частные агенты. Также хотим рассмотреть возможности частно-государственного партнерства не только в городе, но и в пригородах. Нам нужны эти услуги. Ежегодно будет расти и число бенефициаров, и выделяемые в этой цели средства, и число социальных столовых. Мы хотим быть рядом с каждым кишиневцем. Кишинев для всех, Кишинев для тебя! – сказал он.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.