Чебан: Кишинёв – наш общий дом, и в нем должно быть уютно всем этносам

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан в контексте Форума этносов, проходящего сегодня в столице, отметил важность обеспечения комфортной жизни в столице представителей всех национальностей.

Он отметил, что Кишинёв на протяжении всей своей истории был городом, в котором гармонично уживались представители многих народов: молдаване и русские, украинцы, белорусы, армяне и евреи, азербайджанцы, гагаузы, болгары и немцы, ромы, греки и поляки и другие национальности – все они составляли единую гармоничную палитру населения нашего города. Межэтническое разнообразие Кишинёва до сих пор отражено в названии наших улиц.

– Становление, развитие, обустройство Кишинёва осуществляли его градоначальники – молдаванин Ангел Ноур, грек Пантелеймон Синадино, болгарин Дмитрий Минков, поляк Адам Крыжановский, немец Карл Шмидт. Выдающимся архитектором Кишинёва был итальянец Александр Бернардацци. Выдающийся вклад в послевоенную архитектуру Кишинёва внёс его славный уроженец – русский и советский архитектор Алексей Щусев. Памятники, без которых нельзя представить Кишинёв, создали русский Александр Опекушин, молдаванин Александр Плэмэдялэ, евреи Лазарь Дубиновский и Сергей Шойхет. Это говорит о том, представители скольких народов внесли свой вклад в Кишинёв. В межэтнической истории нашего города были и чёрные моменты. Это и страшный еврейский погром 1903 года. Это фашистская оккупация и Холокост 1941 – 1944 годов. Это и столкновения начала 90-х годов. Это попытка госпереворота 7 апреля 2009 года. Кстати символ государственности разрушенный в ходе этих апрельских событий – президентский дворец спроектирован армянским архитектором, а реконструкция сегодня производиться турецким народом. Мы будем об этом помнить и не допускать этого впредь. Поэтому я принципиально выступаю против проведения в Кишинёве маршей унионистов и других мероприятий, провоцирующих межнациональную рознь в нашей столице, – отметил Чебан.

Социалист выразил уверенность, что необходимо сделать наш город комфортным для представителей всех национальностей, живущих здесь, а также активно привлекать в Кишинёв лучших специалистов как с Запада, так и с Востока. Без этого мы не достигнем нашей мечты – превращения Кишинёва в наиболее динамично развитый город всей Юго-Восточной Европы.

Чебан особо отметил, что во всех учреждениях Кишинева, помимо государственного языка, должны функционировать по возможности также русский и английский.

– Как кандидат в генпримары Кишинёва считаю необходимым обязательное дублирование всей документации примэрии и претур на русский язык, являющийся, согласно закону, языком межнационального общения на территории Молдовы. Городские управления и службы должны давать ответ на русском языке, если этого потребует заявитель. Кишинёв – наш общий дом. Пусть представителям всех народов и этнических групп будет в нашем доме тепло и уютно, – подчеркнул Чебан.