Кишинёв и Санкт-Петербург осуществят ряд совместных проектов (ВИДЕО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Стороны обсудили ряд тем, касающихся двустороннего сотрудничества. Ион Чебан предложил Александру Беглову подписать Соглашение о развитии в нескольких сферах деятельности. Таким образом, в феврале делегация, состоящая из специалистов в разных областях, прибудет в Кишинёв, чтобы оказать необходимую поддержку и поделиться опытом для разработки Генерального градостроительного плана и других стратегически важных для Кишинёва документов.

Рад, что у нас наладилось сотрудничество с руководством Санкт-Петербурга. Будем развивать между городами, муниципалитетами наше сотрудничество и вместе осуществим несколько проектов для развития Кишинёва, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что отношения с Республикой Молдова имеют особое значение, ведь они основаны на взаимном доверии, дружбе и партнёрстве.

Сегодня, во многом благодаря вашей поддержке, мы с вами закладываем мост дружбы с Кишинёвом. Для этого у нас есть все возможности и необходимые ресурсы, – отметил Беглов.