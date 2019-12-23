Чебан: Кишинёв и Бухарест возобновляют сотрудничество во всех областях

Чебан: Кишинёв и Бухарест возобновляют сотрудничество во всех областях

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан провёл встречу с вице-примаром Бухареста Аурелианом Бэдулеску, находящимся в нашей столице с рабочим визитом.

Стороны договорились о возобновлении совместных культурных проектов и обмене опытом, а также обсудили ряд тем, таких как безопасность, градостроительство и социальная помощь. По словам Аурелиана Бэдулеску, местная государственная администрация должна заботиться о гражданах и городе, а не заниматься политикой.

– Я абсолютно согласен с этим утверждением, более того – оно стало моим личным девизом с первого дня работы на посту генерального примара муниципия Кишинёв, – отметил Ион Чебан

Столичный градоначальник выразил удовлетворение готовностью советников из Бухареста поддержать сотрудничество с Кишинёвом, а также поблагодарил за оказанную ранее Кишинёву поддержку со стороны столицы Румынии. Ион Чебан также заверил, что Кишинёв будет надежным партнёром в процессе реализации совместных проектов.

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