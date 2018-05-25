Чебан: Кишиневу надо вернуть выгодные маршруты общественного транспорта, проданные “героями” из прошлой администрации (ВИДЕО)

При передвижении по Кишиневу приоритетом должен пользоваться общественный транспорт – троллейбусы, автобусы, электробусы, – а повышение стоимости проезда в нем должно быть аргументированно.

Об этом в ходе публичных дебатов накануне, 24 мая, заявил кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан. Он рассказал о многочисленных проблемах в области общественного транспорта столицы, а также о том, какие меры собирается предпринять для их решения.

– Вскоре должна быть запущена процедура проведения публичного аукциона по закупке 50 новых автобусов. Это в первую очередь позволит решить проблемы транспорта, циркулирующего между пригородами и столицей. Также мы должны понять, что необходимо избегать дублирования маршрутов, которые были намеренно уступлены частным предприятиям известными всем “героями” в муниципалитете. Необходимо вернуть выгодные маршруты муниципалитету, подписывать долгосрочные контракты, в том числе с частными фирмами, для внедрения транспорта средней вместимости. Маршрутки не справляются с потоком пассажиров, небезопасны и провоцируют пробки. Общественный транспорт средней вместимости позволит сэкономить средства и направить их на что-то другое, – отметил Чебан.

При этом кандидат в генпримары признал, что быстро решить проблему с маршрутками не получится, так как автобусный парк в столице оставляет желать лучшего.

– Сегодня нам в срочном порядке нужно 200 новых автобусов. К сожалению, с финансовой точки зрения мы не можем решить этот вопрос за год. За два года мы можем пополнить парк 50 новыми автобусами и 35 троллейбусами. Если мы откажемся сегодня от частного сектора пассажироперевозки, у нас будет коллапс в транспорте. Нужно найти решение, но принимать в расчет, что на будущее приоритет будет за общественным транспортом, – подчеркнул Чебан.