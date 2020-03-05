Чебан: Кишиневцы будут вынуждены страдать из-за мунсоветников, не желающих появления новых автобусов

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Некоторые советники политизируют Муниципальный совет Кишинева, проявляя вопиющее безразличие к городу и защищая интересы компаний, владеющих микроавтобусами, а страдать от этого придется жителям столицы.

Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан, комментируя отказ ряда мунсоветников поддержать создание рабочей группы по обеспечению Кишинева 100 новыми автобусами. Он отметил, что эти народные избранники почему-то радовались и аплодировали тому, что у жителей столицы не будет качественного транспорта.

– Они предлагают предоставить этому виду транспорта (маршрутным микроавтобусам, – прим. ред.) субсидии из муниципального бюджета в размере нескольких десятков миллионов леев. И всё это вместо того, чтобы поддержать закупку новых автобусов. Некоторые советники защищают экономических агентов, администрирующих маршрутные микроавтобусы, а это означает, что они и дальше будут нас шантажировать. Жители столицы будут вынуждены и дальше ходить пешком, если советники не проявят свою зрелость, – заявил градоначальник.

Чебан уточнил, что намерен настаивать на принятии данного проекта и, заручившись мнением Государственной канцелярии, повторно представить его мунсовету со всеми предложениями и поправками, которые поступят от фракций.