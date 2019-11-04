Чебан – кишиневцам: Спасибо! Я вас не разочарую! (ВИДЕО)

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Избранный генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел брифинг для прессы, на котором еще раз поблагодарил всех жителей муниципия за оказанное ему высокое доверие. Чебан отметил, что с сегодняшнего дня начинается новая страница в истории Кишинева, и он хочет, чтобы она была красивой и позитивной, и сделает всё возможное для этого.

– Хочу вас заверить в том, что я вас не разочарую. Как только будет утвержден мандат примара, я сделаю всё для того, чтобы предложенная мной программа реализовывалась. Пункт за пунктом я ее выполню, как и обещал в кампании. Я уже говорил, что иду на эту должность, чтобы развивать город и пригороды, а не в надежде занять другие посты, – сказал он.

“Буду примаром для всех!”

Чебан также отметил, что доверие граждан его мотивирует, и что он хочет быть и станет примаром для всех. В связи с этим, как только будет утвержден его мандат, он приостановит членство в Партии социалистов, как и обещал ранее.

Большинство ради Кишинева и кишиневцев

Избранный генпримар также выразил надежду на то, что в скором времени в Муниципальном совете будет создано большинство “ради Кишинева и кишиневцев”. Чебан отметил, что ранее сделанное им предложение к блоку “АКУМ” остается в силе: он готов разделить с ними полномочия.

– Это значит два вице-примара и, по меньшей мере, два претора, это значит, что мы готовы изменить законодательство и назначить председателя Муниципального совета на постоянной основе. У нас достаточно голосов для этого в парламенте, – сказал Чебан.

Он также повторил, что готов к сотрудничеству со всеми советниками, у которых нет проблем с неподкупностью. “Нам нечего делить, кроме тех проблем, которые есть в Кишиневе, и которые нужно решать”, – добавил Чебан.

Приоритеты деятельности

Отдельную часть выступления Чебан посвятил проблемам города, которые должны быть решены “здесь и сейчас”.

– Ждать некогда. 7 областей и приоритетов, которые я назвал ранее: строительство и ремонт дорог и тротуаров, завершение генерального градостроительного плана, развитие жилого фонда, развитие пригородов на уровне столицы, повышение зарплат и социальной помощи, создание рабочих мест, модернизация детских садов и школ. И еще один важный вопрос: у меня будет очень серьезная повестка деятельности в том, что касается борьбы с коррупцией в муниципии Кишинев. Я уверен, что всё это мы сможем сделать вместе! Избирательная кампания завершилась. Пришло время взяться за работу! – подытожил он.

P.S. О Нэстасе

Контркандидат Иона Чебана не поздравил его с победой на выборах. Более того, Андрей Нэстасе не отвечает на его звонки.

– Я пытался позвонить ему этим утром. Он не ответил. Как-то так, – сказал Чебан, отвечая на вопрос журналистов о том, поздравил ли его Андрей Нэстасе.