Чебан: Кишиневцам нужен чистый и современный город (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов провел еще две важных встречи на предприятиях столицы.

Так, он побеседовал с работниками “MACON SA” – комбината стройматериалов. Социалист представил им конкретные решения и программы, направленные на искоренение самых злободневных проблем кишинёвцев. Ответил он и на ряд вопросов, а также записал предложения горожан.

– Только посредством дискуссий мы сможем добиться наилучших результатов, – отметил он.

Обширную дискуссию Ион Чебан провел и на Кишинёвском стекольном заводе – крупнейшем молдавском предприятии по производству стекла, основанном в 1970 году.

– Вместе с работниками предприятия рассмотрели проблемы, с которыми они сталкиваются как жители Кишинева. Мы говорили о нуждах людей, о переменах, я представил нашу платформу. Люди хотят изменений, им нужна настоящая борьба с коррупцией в примарии, они хотят улучшить условия для своих детей в детских садах и школах, они не хотят каждый день стоять в пробках, им нужен чистый и современный город, – написал социалист по итогам проведенной встречи.

Напомним, выборы примара Кишинева пройдут 20 мая.