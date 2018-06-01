Чебан – кишиневцам: Мы должны дать отпор тем, кто объединился против Кишинева! (ВИДЕО)

Чебан – кишиневцам: Мы должны дать отпор тем, кто объединился против Кишинева! (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан обратился к жителям столицы в преддверии решающего второго тура выборов столичного градоначальника, который состоится уже в это воскресенье, 3 июня.

Ион Чебан поблагодарил всех жителей столицы, призвав их в этот день выйти к избирательным урнам и дать наконец отпор всем тем, кто опять объединился против Кишинева и кишиневцев.

– Националисты, унионисты, воры и коррупционеры – они сегодня вместе с господином Нэстасе. Мы с вами вместе, и в этот раз должны победить и начать наводить порядок в этом городе, начать заботиться о всех людях, не ущемлять права одного или другого и начинать строить, в конце концов. Потому что это наша с вами общая задача. Я вас благодарю искренне за все ваши пожелания, за вашу конструктивную критику. Я буду это все учитывать. Приходите 3 числа на выборы. В этот раз мы действительно победим! – заверил кандидат от Партии социалистов.

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