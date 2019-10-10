Чебан – кишиневцам: Голосуйте за конкретные дела и программы! (ВИДЕО)

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У кандидата ПСРМ на должность генпримара Кишинева Иона Чебана есть воля, знания и необходимый опыт, чтобы вдохнуть в столицу новую жизнь. Чебан намерен превратить Кишинев в современный и комфортный город, в котором все захотят жить.

Об этом говорится в новом предвыборном ролике кандидата.

– Я буду работать для каждого жителя города и пригородов. Для этого мне нужны ваши поддержка и доверие. 20 октября нам предстоит решить судьбу столицы на предстоящие 4 года. Голосуйте за конкретные дела и программы. Кишинев для всех, Кишинев для тебя! – отметил Ион Чебан.