Чебан: Кишинев может стать более чистым, современным и развитым только совместными усилиями! (ФОТО)

Чебан: Кишинев может стать более чистым, современным и развитым только совместными усилиями! (ФОТО)

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан поздравил сегодня всех работников коммунального хозяйства с их профессиональным праздником. Он отметил, что признателен и благодарен за их каждодневный труд во имя чистого и благоустроенного города. 

– Я знаю, сколько усилий вы приложили в последнее время, и как вы продолжаете осуществлять огромный объем работы для уборки столицы. Сегодня Кишинев более чистый, более благоустроенный, в большей степени благодаря вам. Мы предпринимаем действия для того, чтобы в будущем условия вашего труда стали лучше. Столица может стать более чистой, современной и развитой только совместными усилиями! – подчеркнул он.

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