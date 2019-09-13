Чебан: Кишинев должен быть «своим» для людей всех возрастов и профессий

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Все жители столицы, вне зависимости от их профессии, должны иметь доход, достаточный для достойной жизни.

Об этом кандидат на пост генпримара Кишинева Ион Чебан сказал сегодня на мероприятии, посвященном подписанию его публичного обязательства перед жителями столицы. При этом он отметил, что сегодня в Молдове, и, в частности, в Кишиневе, врачи, учителя и воспитатели получают значительно меньше, чем граждане многих других профессий, и именно поэтому решению их проблем необходимо уделять повышенное внимание.

– Я бы хотел, чтобы врачи, учителя, воспитатели не уезжали за рубеж в поисках работы и лучшей жизни, чтобы им было комфортно здесь, у себя дома, чтобы у них было достаточно средств для достойной жизни. Сегодня между доходами людей этих профессий, в особенности молодых, и доходами многих других существует очень большая разница. Я хочу, чтобы Кишинев был комфортным и «своим» городом для людей всех возрастов и профессий, – заключил кандидат в примары.

Напомним, сегодня кандидат в генпримары муниципия Кишинев от Партии социалистов Ион Чебан единственным из кандидатов подписал публичное обязательство перед кишиневцами. В нем он, помимо прочего, пообещал создать хорошие условия труда для учителей, воспитателей, врачей, медсестер, обеспечить активную работу программы поддержки молодых специалистов, а также привлечь инвестиции и создать стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места, особенно для молодых людей.