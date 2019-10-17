Чебан: Каждое решение в примэрии надо принимать, согласовывая его с кишиневцами (ВИДЕО)

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Существует большая разница между тем, что делалось в примэрии Кишинева на уровне руководства и тем, о чем на самом деле говорят кишиневцы. Об этом заявил кандидат в генпримары Кишинева Ион Чебан

Он отметил, что за время нынешней предвыборной кампании пообщался со многими жителями столицы во всех секторах и в пригородах, и увидел, насколько важно руководству города “не отрываться” от людей, забота о которых – их прямая обязанность.

– Я бы хотел, чтобы примэрия была ближе к людям. Мы должны работать прежде всего для людей, город должен принадлежать людям. Мы это должны делать, и мы будем это делать. Каждое решение должно приниматься не в кабинетах, а в тесном сотрудничестве с жителями города – с профильными ассоциациями, с неправительственными организациями. Эти решения должны исходить из нужд кишиневцев, а не наоборот, – подчеркнул Чебан.

В заключение он призвал жителей Кишинева 20 октября выйти к избирательным урнам и уже в первом туре избрать примара, чтобы сэкономить 8 миллионов леев на проведении второго тура.

– Восемь миллионов леев — это средства из муниципального бюджета, которые можно использовать по-другому – на строительство 8 стадионов, на переобустройство парка либо Кафедрального собора, или на внедрение других важных проектов. 20 октября приходите на избирательные участки! – призвал Ион Чебан.