Чебан: Категорически не позволим оптимизировать Больницу фтизиопульмонологии (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева провел сегодня встречу с сотрудниками данного медицинского учреждения, которое власти хотят оптимизировать.

– Я выступал и выступаю категорически против закрытия социальных учреждений. Суть этого дела – в том что, кто-то положил глаз на 7 гектаров, на которых расположено учреждение. Мы этого категорически не позволим. Также обсудили и другие проблемы города. Вместе мы добьемся успеха! – отметил социалист по итогам проведенной встречи.

Этим утром Чебан побывал также на предприятии “Autosalubritate”, ответственном за уборку города. Социалист подчеркнул, что сотрудники данной организации помогают содержать столицу в чистоте, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми они сталкиваются – от условий труда до зарплат.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.