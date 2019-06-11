Чебан – Канду: Google-переводчик вам в помощь!

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Вице-спикер парламента Ион Чебан призывает вице-председателя демократов не интерпретировать заявления внешних партнеров на свой лад, а в случае трудностей перевода социалисты готовы лично перевести Андриану Канду эти послания. Об этом Чебан заявил в рамках пресс-конференции.

– Если Андриану Канду некому перевести эти заявления, готовы перевести ему мы, чтобы он четко увидел, что говорят извне. Хотя думаю, что и google-переводчик может ему помочь, – сказал Чебан.

Напомним, ранее все крупные державы мира признали легитимным новое парламентское большинство и все его решения, включая утверждение правительства.