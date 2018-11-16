Чебан: Это был знаковый день для всех, кто верит и не опускает руки

Чебан: Это был знаковый день для всех, кто верит и не опускает руки

Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева прокомментировал вчерашнее заседание МСК.

⁃ Это был тяжелый день. Но целеустремленность и дух сплотившихся жителей дома по улице Димо, 7/3 и других проблемных адресов вдохновляла и нас, фракцию социалистов, чтобы настоять на том, чтобы проект по отмене аренды был все-таки принят Муниципальным советом. Это знаковый день для всех тех, кто не опускает руки и кто верит в то, что можно добиться результата только, если продолжать бороться. Сегодня был большой шаг вперёд, – отметил он.

Напомним, что вчера десятки жильцов дома по улице Димо,7/3, где на днях стартовала очередная незаконная стройка, а также других домов пришли на заседание МСК, чтобы потребовать от мунсоветников остановить строительный беспредел. Решением Мунсовета проект об обмене и аренде данного участка земли был аннулирован.

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