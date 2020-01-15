Чебан: Эминеску необходимо чтить за его выдающееся творчество (ФОТО, ВИДЕО)

Чебан: Эминеску необходимо чтить за его выдающееся творчество (ФОТО, ВИДЕО)

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан вместе с преторами, муниципальными советниками, а также с членами официальной делегации Генерального совета муниципия Бухарест возложил сегодня цветы к бюсту поэта Михая Эминеску, по случаю 170-летия со дня рождения великого поэта. 

Ион Чебан отметил, что сохранение культурных ценностей и передача их следующим поколениям является нашим долгом.

– Михая Эминеску необходимо чтить и сегодня, и каждый день – за его выдающееся творчество. Целые поколения выросли на произведениях великого поэта и песнях, исполненных Ионом и Дойной Алдя-Теодорович, – сказал Чебан.

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