Чебан: Экспертиза ремонта бульвара Штефана чел Маре выявила нарушения на каждом этапе проведения работ

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За некачественный ремонт бульвара Штефана чел Маре причастные лица должны понести уголовную ответственность. Такое мнение высказал генеральный примар Кишинева Ион Чебан в ходе передачи на одном из новостных порталов.

– Этот проект стоил городу около 7 миллионов евро, но по факту эти деньги были выброшены на ветер и закопаны в асфальт. Виновные за это должны понести наказание, – сказал Чебан.

По его словам, один из проектных институтов для оценки качества работ по асфальтированию провел экспертизу, которая показала, что были допущены серьезные нарушения практически на каждом этапе проведения работ.

– При выполнении работ не были взяты необходимые пробы и был увеличен процент битума. Из-за несоблюдения практически всех норм, асфальт стал волнистым и «поплыл». А сейчас, спустя более 2 лет, мы видим ямы глубиной 20-25 см, – возмутился глава столицы.

Что касается наказания виновных в этих нарушениях, Ион Чебан подчеркнул, что по этому поводу должны высказаться компетентные правоохранительные органы.

Напомним, что ремонт бульвара Штефана чел Маре в Кишиневе начался в 2015 году в рамках проекта по реабилитации 6 столичных улиц. Работы, которые проводила румынская компания, были завершены в 2017 году, а уже в скором времени асфальт во многих местах сильно деформировался, в нем появились трещины и ямы.

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