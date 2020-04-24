Чебан: Экспертиза ремонта бульвара Штефана чел Маре выявила нарушения на каждом этапе проведения работ

Чебан: Экспертиза ремонта бульвара Штефана чел Маре выявила нарушения на каждом этапе проведения работ

За некачественный ремонт бульвара Штефана чел Маре причастные лица должны понести уголовную ответственность. Такое мнение высказал генеральный примар Кишинева Ион Чебан в ходе передачи на одном из новостных порталов.

– Этот проект стоил городу около 7 миллионов евро, но по факту эти деньги были выброшены на ветер и закопаны в асфальт. Виновные за это должны понести наказание, – сказал Чебан.

По его словам, один из проектных институтов для оценки качества работ по асфальтированию провел экспертизу, которая показала, что были допущены серьезные нарушения практически на каждом этапе проведения работ.

– При выполнении работ не были взяты необходимые пробы и был увеличен процент битума. Из-за несоблюдения практически всех норм, асфальт стал волнистым и «поплыл». А сейчас, спустя более 2 лет, мы видим ямы глубиной 20-25 см, – возмутился глава столицы.

Что касается наказания виновных в этих нарушениях, Ион Чебан подчеркнул, что по этому поводу должны высказаться компетентные правоохранительные органы.

Напомним, что ремонт бульвара Штефана чел Маре в Кишиневе начался в 2015 году в рамках проекта по реабилитации 6 столичных улиц. Работы, которые проводила румынская компания, были завершены в 2017 году, а уже в скором времени асфальт во многих местах сильно деформировался, в нем появились трещины и ямы.

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