Чебан: Ясско-Кишиневская операция открыла путь к полному и окончательному разгрому врага по всей Европе

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24 августа – особенный день для каждого, кто по-настоящему любит Молдову, кто осознает ужас фашизма и понимает всю хрупкость мира. Нет практически ни одной семьи в Молдове, кого бы ни затронула эта страшная война. Об этом на своей странице в соцсети написал вице-председатель парламента, секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан, который вместе с сотнями граждан принял участие этим утром в возложении цветов на Мемориале воинской славы “Вечность”.

– Ясско-Кишиневская операция, как все битвы, была жестокой и кровопролитной. Но наши деды и прадеды не отступили, они бились до последнего, они выстояли и победили! Ясско-Кишиневская операция не просто принесла Молдове мир, не просто сокрушила все планы нацистов, но и открыла путь к полному и окончательному разгрому врага по всей Европе. Значимость этого великого сражения сегодня признает весь мир. Я горжусь этим подвигом! Я восхищаюсь солдатской отвагой, самоотверженностью, и невероятной силой духа! Вечная память героям! Низкий Вам поклон, дорогие ветераны! – отметил он.