Чебан: Я за красоту, но, в первую очередь, мы должны думать о справедливости, эффективности и транспарентности

Сегодняшний день кандидат Партии социалистов на должность генпримара Кишинева Ион Чебан начал со встречи с сотрудниками предприятия “Spații verzi”.

Как отметил на своей странице в соцсети социалист, эти люди с раннего утра работают для того, чтобы сделать наш город более красивым, зеленым и комфортабельным, однако, к сожалению, они не располагают необходимой техникой, их труд недостаточно оплачивается, а сотрудников не хватает.

– Всё это происходит несмотря на то, что в последний год по настоянию фракции ПСРМ мы увеличили бюджетные поступления для этого учреждения ввиду приобретения ими дополнительной техники. К сожалению, этого не достаточно. С другой стороны, все это происходит на фоне односторонних решений перечислить 2 миллиона леев частной компании (знаменитый ковер) за капризы 5-минутной рекламы. Я за красоту, но, в первую очередь, мы должны думать о справедливости, эффективности и транспарентности, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Напомним, выборы генпримара Кишинева пройдут 20 мая.