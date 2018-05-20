Чебан: Я проголосовал за более благоустроенный и комфортный город для всех (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева, глава фракции ПСРМ в столичном мунсовете Ион Чебан исполнил свой гражданский долг и проголосовал на выборах генерального примара Кишинева.

Он пришел на избирательный участок со своей семьёй в полном составе: с супругой Татьяной и их двумя детьми – Василием и Илинкой. Он отметил, что поставил печать за более благоустроенный, более красивый, более комфортный город для людей всех возрастов – от самых маленьких до самых пожилых.

– Мы хотим изменений в городе, изменений к лучшему. Необходимо многое изменить, но это тема для предвыборных дебатов, а не для дня голосования. Призываю граждан выйти на голосование, потому что это правильно, это хорошо, – сказал кандидат в генпримары.

Напомним, сегодня в Кишиневе проходят выборы генерального примара. Также примаров выбирают жители Бельц и еще 5 населенных пунктов страны. Избирательные участки открылись в 7.00 и будут работать до 21.00.