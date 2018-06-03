Чебан: Я остаюсь рядом с кишиневцами (ВИДЕО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан провел пресс-конференцию после оглашения предварительных результатов голосования.

В первую очередь Чебан поблагодарил всех кишиневцев, которые приняли участие в сегодняшних выборах, а в особенности тех, кто доверили свои голоса ему. Отдельное спасибо социалист адресовал членам своей команды и своей семье.

Кандидат ПСРМ также подчеркнул, что и в этот раз голосование в Кишиневе было больше политическим и геополитическим, в то время как в столице много реальных проблем, которые нужно решать. Вместе с тем он поздравил Андрея Нэстасе с победой на выборах и пожелал ему удачи во внедрении своей программы.

– Я останусь рядом с кишиневцами, продолжу деятельность в Мунсовете, и мы готовы поддерживать проекты экономического и социального характера на благо кишиневцев, как делали это и раньше. Хочу сказать господину Нэстасе, что каждый день буду ждать его в примэрии, начиная с 8 утра, надеюсь, что он не опаздывает. Посмотрим, как изменится ситуация в Кишиневе в ближайший период времени. Более того, не исключаю, что через год мы вновь увидимся на следующих выборах. Поздравляю всех кишиневцев с новым избранным генеральным примаром столицы, – подытожил Чебан.