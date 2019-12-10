Чебан: Я не пользуюсь служебным автомобилем, и не собираюсь этого делать

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Данное заявление столичного градоначальника прозвучало в связи с обвинениями со стороны либерала Дорина Киртоакэ. Последний заявил, что на одном из автомобилей, прикрепленных к примэрии, возят детей в школу.

– Господин “трижды примар” регулярно распространяет ложь обо мне и о примэрии Кишинева. Ранее он распространял лживую информацию о том, что я не получал приглашения от примара Бухареста – это приглашение было опубликовано. Лжет он и сейчас – я не пользуюсь служебным автомобилем и не собираюсь этого делать впредь, – подчеркнул Чебан.

В то же время генпримар столицы намерен проверить информацию о том, что автомобиль, принадлежащий примэрии, якобы используется кем-то из ее служащих в личных целях.