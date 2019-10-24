Чебан: Я не хочу и не буду делить людей на “левых” и “правых”. Я хочу решить проблемы граждан

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В Кишиневе не место политике и геополитике. Все силы сейчас должны быть направлены только на то, чтобы решать накопившиеся в муниципии проблемы. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил кандидат ПСРМ на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан

Социалист отметил, что ранее предложил блоку “АКУМ” создать коалицию с социалистами в Муниципальном совете Кишинева, чтобы вместе решать все проблемы города – от блокирования выплат компенсаций за отопление до ситуации в детских садах.

– Бюджет на 2020 год должен был давно быть принят в первом чтении, но этого не произошло. У нас есть и пригороды, где проблемы до сих пор не решены, – сказал Чебан, добавив, что до социалистов встречи с жителями этих населенных пунктов никто не проводил.

Кандидат ПСРМ также в очередной раз отметил, что не намерен делить людей на “левых” и “правых”, а хочет сотрудничества и решения проблем граждан.

– Что именно удалось сделать социалистам за 4 года, а также, что мы предлагаем осуществить в последующие годы, более подробно можно узнать на сайте www.ionceban.md. Мы можем и знаем, как всё осуществить, – заверил Чебан.