Чебан: Я не допущу отмены компенсаций на тепло, вывоз мусора или воду (ВИДЕО)

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Кандидат на должность генпримара категорически против ликвидации социальных льгот в столице В условиях экономического и социального кризиса, в котором пребывает Кишинев, отмена компенсаций недопустима, считает Ион Чебан, которого крайне удивило намерение оппонента Андрея Нэстасе отказаться от этого вида социальных выплат.

– Мне страшно подумать, что такое вообще может прийти кому-то в голову. Если мы говорим о транспортных компенсациях, то это 77 тысяч человек. И тогда у меня вопрос – откуда появился этот слушок и предложение по поводу увеличения тарифов за проезд до 5-8 лей? Это недопустимо! – заявил Чебан.

В условиях, когда значительное количество жителей Кишинева вынуждено экономить буквально на всём, отмена компенсаций ещё более усугубит их положение.

– Эти люди пользуются данными услугами, которые мы им предоставили в Кишиневе. И я знаю, какими усилиями нам это удалось, в том числе компенсации в холодное время года, Из-за того, что регламент не был принят, из-за того, что у нас не было большинства, нам пришлось далеко не в мягкой форме «наехать» на нынешнее руководство примэрии, чтобы оно подписало под личную ответственность решение о сборе этих документов, – сказал Чебан.

Кандидат на должность главы столицы еще раз подчеркнул, что не допустит отмены компенсаций на проезд в общественном транспорте, тепло и вывоз мусора.

– Я не допущу отмены компенсаций. И это не о правых и левых, и не о том, что есть русские и молдаване – это заботит всех, это десятки тысяч наших горожан. И повторяю – я такого не допущу! – заключил Ион Чебан