Чебан: Я готов и хочу обсуждать конкретные идеи и программы для развития Кишинева (ВИДЕО)

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“Я готов и хочу обсуждать конкретные идеи и программы для развития муниципия, а не вымыслы и вещи, которые могут или не могут случиться”. Так кандидат ПСРМ на должность генпримара Кишинева прокомментировал высказывание Андрея Нэстасе о том, что “победа Иона Чебана на выборах означает катастрофу”.

– Я думаю о том, что у меня есть. А что у меня есть? Необходимое образование – я изучил государственное муниципальное управление в лучших школах Европы и Российской Федерации: в Москве, в Берлине, в Париже, в Лондоне. У меня есть опыт, прекрасный управленческий опыт, я управлял учреждениями, создавал проекты и обеспечивал их реализацию – от молодежных центров до детских площадок, – и многими другими вещами, которые уже есть. Я руководил большим количеством людей, и мне не страшно пойти туда, где это необходимо, или отойти в сторону там, где это нужно, – отметил социалист.

Ион Чебан также добавил, что он – командный игрок, и работал и в примэрии, и в президентуре, и в частном секторе, и в парламенте, и в правительстве, и знает, как изнутри работает весь этот механизм. Социалист также напомнил, что в качестве вице-председателя парламента он подписал соглашение с блоком “ACUM” и сказал, что не будет комментировать и не будет нападать на членов блока.

– Я готов обсуждать идеи, программы, и я думаю, что каждый хочет это обсудить. Я готов сегодня бесконечно обсуждать конкретные вещи. Не вымыслы, не вещи, которые могут или не могут случиться. Я прихожу с конкретными результатами, с конкретными действиями, с конкретными планами и несу ответственность за всё сказанное мной. Между прочим, соглашение с блоком “ACUM”, подписанное мной, для меня – закон. Да даже дети мои, Илинка и Василий, знают, что если папа обещал – папа сделает. Не существует интерпретаций. Я сделаю. И хорошо сделаю, – подытожил он.