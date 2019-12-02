Чебан инициирует проверку уборки территорий в секторах

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Примар Кишинева Ион Чебан призвал преторов работать, а на заседаниях говорить не только о том, что они сделали, но и о том, чего сделать по тем или иным причинам не удалось.

Если я и далее буду получать фото, что во дворах кроме листьев есть кучи и другого мусора, я буду лично выходить на места и решать проблему, – сказал градоначальник преторам в понедельник на оперативном заседании.

Он отметил, что он знает, какие вопросы преторы не решают.

Чтобы вы поняли, что я знаю, что вы не делаете, и знаю, что происходит в каждом секторе. Не надо мне говорить, что вы сделали, говорите и о том, что не сделали. Да, город стал выглядеть лучше, но этого недостаточно, – добавил Чебан.

На заседании он также сообщил, что на этой неделе будет с проверкой в секторе Рышкановка.