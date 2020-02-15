Чебан: Информация о нарушениях на Центральном рынке направлена в НАЦ и прокуратуру (ВИДЕО)

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Ситуация на МП “Центральный рынок” на данный момент плачевная, и новому временно исполняющему обязанности директора предстоит много сделать. Об этом в ходе телепередачи на частном телеканале заявил генпримар Ион Чебан

Он отметил, что новому руководству поставлена задача – в течение 2 месяцев выработать план институционального развития рынка. Столичный градоначальник отметил также, что примария уже направила в НАЦ и прокуратуру ряд документов, касающихся различных нарушений на этом мунпредприятии.

– Цели аудита на Центральном рынке – искоренение коррупции, наведение порядка с собственностью, потому что сегодня большое количество площадей приватизировано посредством “черных” схем. Ждем ответа от НАЦ и прокуратуры по направленным нами документам, – сказал Чебан.

Напомним, несколько дней назад генпримар столицы посетил МП “Центральный рынок” и представил нового директора, который будет занимать этот пост временно – до проведения конкурса на замещение вакантной должности. Им стал юрист Ион Пынтя.