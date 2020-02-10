Чебан – и.о. директору “Apă Canal”: Кто-то или отмывает там деньги, или не выполняет свои обязанности

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Генеральный примар Ион Чебан заслушал доклад о стадии работ по реабилитации очистной станции на сегодняшнем заседании оперативных служб.

По словам градоначальника, несмотря на то, что прошло две недели после переезда руководства “Apă Canal” на очистную станцию, работы продвинулись не так, как ожидалось.

– Работы не идут согласно плану. Покажите документ, кто в какое время выполняет работы, – сказал Чебан, обратившись к и.о. директора “Apă Canal” Анатолию Ликий.

Кроме того, генпримар потребовал прояснить ситуацию с компаниями, которые восстанавливают асфальтовое покрытие после проведения работ по замене сетей.

– Не я должен ходить и проверять как выполняются эти работы, как это было по улице Тигина. Я не понимаю, как так происходит, что мы заключаем контракты, а работы выполняются плохо и с задержками. Или кто-то отмывает там деньги, или не выполняет свои обязанности, – возмутился Чебан.

Градоначальник обратился к вице-примару Илие Чебан с просьбой проверить контракты с этими экономическими агентами, сроки гарантий выполненных работ, а также их стоимость.