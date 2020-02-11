Чебан и Кику обсудили инвестиционные планы примарии на 2020 год

Чебан и Кику обсудили инвестиционные планы примарии на 2020 год

Премьер-министр РМ Ион Кику провёл встречу с генеральным примаром муниципия Кишинёв Ионом Чебаном. В рамках встречи градоначальник рассказал главе исполнительной власти об инвестиционных планах примарии на 2020 год, среди которых были отмечены инвестиции в инфраструктуру и повышение уровня жизни во всех секторах и населённых пунктах муниципия.

По данным пресс-службы Правительства РМ, во время встречи были рассмотрены параметры муниципального бюджета и проекты, представляющие национальный интерес. Премьер-министр поддержал намерения муниципалитета модернизировать городскую инфраструктуру и добиться прогресса в таких областях, как городская мобильность и благоустройство общественных зон.

Кроме того, Ион Кику рассказал генпримару о намерениях правительства модернизировать систему мониторинга дорожного движения и о внедрении системы «Безопасный город».

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