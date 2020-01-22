Чебан: И для детей, и для учителей должны быть созданы хорошие условия

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Образовательная сфера в столице сталкивается сегодня с рядом “унаследованных” проблем. В их числе: денежные поборы, нетранспарентность в процессе закупок, отсутствие качественной питьевой воды в некоторых учебных заведениях, несоблюдение принятого меню и так далее.

В данной связи сегодня генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился с представителями Генерального управления образования, молодежи и спорта, а также с главами территориальных управлений, чтобы обсудить результаты 2019 года и планы на текущий год. Кроме того, Чебан дал поручение в течение 10 дней представить план действий, касающийся процесса, четких задач и сроков для развития образовательных услуг в муниципии. Градоначальник отметил, что важно, чтобы каждое запланированное действие имело положительное влияние на детей.

– Для нас важно, чтобы дети учились в благоприятной среде. В то же время и для детей, и для дидактических кадров должны быть созданы хорошие условия, – отметил он.