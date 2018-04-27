Чебан: Хочу знать, как Нэстасе прошел тест Майи Санду на неподкупность (ВИДЕО)

Об этом кандидат от Партии социалистов на должность генпримара столицы заявил, говоря о лидере партии «Платформа Достоинство и правда» как о своем электоральном конкуренте.

– У меня единственный вопрос к Андрею Нэстасе: как он прошел тест Майи Санду на неподкупность, всё ли в порядке. Спрашиваю в связи с известной информацией о связях господине Нэстасе с подозрительными личностями, а также о многом другом, – отметил Ион Чебан.

Стоит отметить, что ранее Ион Чебан назвал ожидаемым решение партии “Действие и солидарность” поддержать на выборах градоначальника кандидатуру лидера партии “Достоинство и правда”Андрея Нэстасе, так как таким образом Санду вернула Нэстасе “старый долг”.