Чебан: Хочу знать, как Нэстасе прошел тест Майи Санду на неподкупность (ВИДЕО)

Чебан: Хочу знать, как Нэстасе прошел тест Майи Санду на неподкупность (ВИДЕО)

Об этом кандидат от Партии социалистов на должность генпримара столицы заявил, говоря о лидере партии «Платформа Достоинство и правда» как о своем электоральном конкуренте.

– У меня единственный вопрос к Андрею Нэстасе: как он прошел тест Майи Санду на неподкупность, всё ли в порядке. Спрашиваю в связи с известной информацией о связях господине Нэстасе с подозрительными личностями, а также о многом другом, – отметил Ион Чебан.

Стоит отметить, что ранее Ион Чебан назвал ожидаемым решение партии “Действие и солидарность” поддержать на выборах градоначальника кандидатуру лидера партии “Достоинство и правда”Андрея Нэстасе, так как таким образом Санду вернула Нэстасе “старый долг”.

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