Чебан: Хочу ознакомиться с программами развития Кишинева моих контркандидатов

0

Кандидат на пост генпримара Кишинева от ПСРМ Ион Чебан прокомментировал заявление одного из своих электоральных соперников Октавиана Цыку о том, что тот считает его своим главным и единственным оппонентом на выборах.

Чебан отметил, что так полагает большинство претендентов на пост генпримара Кишинева, и не считает это чем-то плохим. При этом он заявил, что хотел бы ознакомиться с программами своих контркандидатов.

– Я хотел бы, чтобы они представили свои ясные, четкие программы, чтобы они показали, каким видят развитие города и управление им в будущем и настоящем. Хотел бы узнать их идеи по плану действий на краткосрочный и долгосрочный периоды. У меня это есть, и надеюсь, что контркандидаты будут обсуждать со мной конкретные действия, – заявил Ион Чебан, подчеркнув, что готов к таким дискуссиям.

Напомним, ранее кандидат на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан представил свою Программу управления муниципием Кишинев на период 2019 – 2023 гг. Эта программа призвана решить три фундаментальные проблемы столицы: отток населения, примитивная экономика и социальный раскол.